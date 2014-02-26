菅义伟：日本当局正调查MT. GOX比特币交易平台关闭事件

路透东京2月26日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，日本当局正在调查全球最大比特币交易平台MT.GOX突然关闭的相关情况，这是日本官员首次对此表态。

“目前，相关金融当局、警方以及财务省等方面都在收集相关资讯，”菅义伟在例行新闻发布会上被问及MT. GOX关闭时表示。

菅义伟是在华尔街日报报导Mt. Gox接获纽约联邦法官传票之后发表的讲话，但他不愿进一步评论。

日本金融厅和财务省周二对路透说，他们对Mt.Gox并没有管辖权。此前该交易平台关闭，而且无法联系上该公司高层。

Mt. Gox的执行长MarkKarpeles通过邮件对路透表示，“我们应该会很快发表官方声明。我们这项业务目前处于转折点。我目前不能说得太多，因为还涉及其它合作伙伴。”他没有细说，也未透露他在何处。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰)

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