NEC与联想商谈转让手机业务--消息

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京3月29日 - 据知情消息人士透露，日本电气(NEC)(6701.T)正在商谈将手机业务出售给个人电脑（PC）合资伙伴联想集团(0992.HK)的事宜，证实了此前有关该谈判的媒体报导。
这位匿名消息人士称，日本电气亦在与潜在国内买家进行商谈。
在此之前，日本电气一直表示，手机业务是其整体业务的重要组成部分。但经历两年亏损后，该公司目前在剥离资产，以提高盈利能力。
“在市场瞬息万变的情况下，我们在考虑各种提高手机业务竞争力的方式，但尚未做出决定，”日本电气周五通过东京证交所发布声明，意在对媒体报导做出回应。
暂无法立即联系上联想公司方人士对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 许娜/李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。