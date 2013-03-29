NEC与联想商谈转让手机业务--消息

路透东京3月29日 - 据知情消息人士透露，日本电气(NEC)(6701.T)正在商谈将手机业务出售给个人电脑（PC）合资伙伴联想集团(0992.HK)的事宜，证实了此前有关该谈判的媒体报导。

这位匿名消息人士称，日本电气亦在与潜在国内买家进行商谈。

在此之前，日本电气一直表示，手机业务是其整体业务的重要组成部分。但经历两年亏损后，该公司目前在剥离资产，以提高盈利能力。

“在市场瞬息万变的情况下，我们在考虑各种提高手机业务竞争力的方式，但尚未做出决定，”日本电气周五通过东京证交所发布声明，意在对媒体报导做出回应。

暂无法立即联系上联想公司方人士对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 许娜/李春喜)

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