英菲尼迪看好全球豪华车市场 宣布全新命名体系

日产汽车旗下高端品牌英菲尼迪全球总裁Johan de Nysschen表示，英菲尼迪预计明年全球豪华汽车市场将增长8%，因美国市场的强劲需求抵消了西欧销售的平缓。该品牌周二宣布其系列车型将被重新命名，因希望在欧洲和中国豪华车市场占有更大份额。路透