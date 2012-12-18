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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 14:59 BJT

英菲尼迪看好全球豪华车市场 宣布全新命名体系

日产汽车旗下高端品牌英菲尼迪全球总裁Johan de Nysschen表示，英菲尼迪预计明年全球豪华汽车市场将增长8%，因美国市场的强劲需求抵消了西欧销售的平缓。该品牌周二宣布其系列车型将被重新命名，因希望在欧洲和中国豪华车市场占有更大份额。路透

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