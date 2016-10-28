日产将于英国打造新款SUV 英相特雷莎·梅获关键企业支持

路透伦敦/巴黎10月27日 - 日本日产(Nissan)汽车(7201.T)将于英国生产两款新车型，尽管英国决定退欧。这是自6月英国退欧公投后，企业给予英国首相特雷莎·梅(Theresa May)最重要的支持。

一名消息人士表示，这项在英国最大汽车厂、而非在欧洲其他地方打造新款Qashqai与X-Trail运动型车(运动休旅车，SUV)的决定的达成，是因为政府承诺给予额外支持，以因应英国退欧所致的竞争力损失。

“这次信任投票显示出英国对企业是开放的，我们仍是一个向外拓展、领先全球的国家，”特雷莎·梅表示。日产汽车在英国桑德兰约有7,000名员工，去年英国160万辆汽车中，有将近三分之一在此地打造。

特雷莎·梅的发言人表示，已再度向日产汽车保证，各项条件将持续具备竞争力，但对于英国一旦脱离欧盟可能被课征的关税，英方并未明确承诺给予补偿。而这一点可能开启了其他企业向英国下最后通牒的闸门。

反对者指控英国首相未能在退欧谈判展开前明确拟出目标，而且为了对移民设限，以所谓的“硬退欧”而让英国出口商品可能蒙受关税之害。欧盟拒绝英国对移民设限。

反对党工党称，为保护单一企业而设的专案协议，无法取代连贯性的策略，反而证明政府政策“一团混乱”。

“他们现在想逐一决定该给每家工厂甚么样的支持吗？”工党的财政事务发言人John McDonnell周四说。“我们需要的是一套有关欧盟准入的全面性策略。”

**外资掌控**

英国大车厂几乎都由外资所拥有，这些大车企的出口超过一半是销往欧盟其他国家，英国脱欧计划将令行业前途打上一大问号。

日产汽车暨执行长戈恩说，英国政府承诺将确保英国工厂的竞争力。

“英国政府的支持与保证，使我们决定在桑德兰生产下一代Qashqai和X-Trail。”

日产发言人说，公司和政府进行中的讨论也谈到英国可如何支持并鼓励电动车的举措。电动车是日产汽车的重要领域。

另外一位熟知内情的消息人士对路透说，英国政府已经书面承诺，万一英国退欧导致日产桑德兰厂竞争力变差的话，英国将提供日产更多帮助。(完)