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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 10:47 BJT

日本内阁官房长官称朝鲜地震可能是核试验

路透东京1月6日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，据以往经验，朝鲜(北韩)地震可能是核试验。

菅义伟对记者表示，日本政府正在收集分析相关信息。

他还说，政府已经召集了朝鲜问题工作组举行会议。

数家监测机构探测到朝鲜的一个已知核试验地点附近发生一次地震，似乎是由人为造成的。(完)

(编译 李爽/李春喜 审校 张若琪/张涛)

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