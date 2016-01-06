日本内阁官房长官称朝鲜地震可能是核试验

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京1月6日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，据以往经验，朝鲜(北韩)地震可能是核试验。
菅义伟对记者表示，日本政府正在收集分析相关信息。
他还说，政府已经召集了朝鲜问题工作组举行会议。
数家监测机构探测到朝鲜的一个已知核试验地点附近发生一次地震，似乎是由人为造成的。(完)
(编译 李爽/李春喜 审校 张若琪/张涛)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。