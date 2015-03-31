日本将对朝鲜制裁延长两年 因后者拖延报告绑架事件调查

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透东京3月31日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二表示，日本已经决定延长对朝鲜(北韩)的制裁，以报复后者拖延报告对数十年前绑架日本公民事件的调查。
日本将延长对朝鲜的贸易禁运，并禁止朝鲜船只进入日本港口，除非出于人道主义原因。制裁延长期限为两年。
菅义伟在记者会上表示，日本将继续敦促朝鲜迅速报告有关绑架事件的调查，并尽最大努力遣返所有被绑架者。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。