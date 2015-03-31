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时事要闻 | 2015年 3月 31日 星期二 10:23 BJT

日本将对朝鲜制裁延长两年 因后者拖延报告绑架事件调查

路透东京3月31日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二表示，日本已经决定延长对朝鲜(北韩)的制裁，以报复后者拖延报告对数十年前绑架日本公民事件的调查。

日本将延长对朝鲜的贸易禁运，并禁止朝鲜船只进入日本港口，除非出于人道主义原因。制裁延长期限为两年。

菅义伟在记者会上表示，日本将继续敦促朝鲜迅速报告有关绑架事件的调查，并尽最大努力遣返所有被绑架者。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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