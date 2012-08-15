日朝官员将在北京进行四年来首次会面

日本周二称，日本和朝鲜外交官将於8月29日在北京进行四年来首次会面，会谈可能涉及朝鲜几十年前绑架日本公民的问题。这是金正恩掌权後，日朝官员首次进行此类会谈。朝鲜在上世纪七八十年代绑架日本公民，成为两国长期外交摩擦的一个原因。图为部分被绑架日本公民的家属。