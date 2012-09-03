朝日举行罕见会谈 同意继续进行高级别会谈

朝鲜与日本上周举行四年来首次直接会谈，并就双方再次举行会谈达成共识。日本内阁官房长官藤村修在例行记者会上称：“双方将作出安排，在（下次）政府间会谈中，磋商双方都感兴趣的一系列广泛问题。”这是朝鲜近期试图摆脱孤立的最新迹象。图为朝鲜外交官员进入日本驻中国大使馆进行会谈。