野村控股执行长将辞职 为内幕交易丑闻担责

资料图片 野村控股执行长(CEO)渡部贤一在6月29日参加记者会。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 野村控股因涉嫌内幕交易,等候监管机构制裁

* 丑闻导致公司业务萎缩

* 似乎尚无CEO渡部贤一的合适接任者

* 野村控股将於周四发布季报

路透7月25日电---据日本媒体报导,野村控股(8604.T)执行长(CEO)渡部贤一将辞职,为该公司经纪部门向客户泄漏内幕消息承担责任.

野村驻纽约的发言人拒绝对该报导置评,一个月前该投行将渡部贤一的薪酬减少一半,为期六个月,以应对渡部贤一执掌该券商以来发生的第三起内幕交易丑闻.

野村控股将於周四发布季报.该公司已证实,该公司是泄漏2010年能源企业帝石(1605.T),瑞穗金融集团(8411.T)和东京电力(9501.T)拟发行股票消息的源头.

在三宗内幕交易案中,野村控股机构销售部门的员工都提供了内幕消息.

浏览野村丑闻的相关图表,请点击:(r.reuters.com/hur29s)

调查此内线交易案的野村律师团表示,他们发现负责股票销售的员工经常向同事打探即将上市的股票的内部资讯,然後再把消息透露给投资人.

"当你仔细回顾他们的历史,看看他们爆发过的丑闻数目,这次可能是压垮骆驼的最後一根稻草了,"研究机构Morningstar分析师Jim Sinegal说.他表示还不清楚谁比较有可能接任CEO.

"如果要我猜的话,我想可能会是现任高层,比如说首席营运官(COO),或者是他的高级助手,"Sinegal说."他们需要大幅改变企业文化,但是我打赌不会由局外人接任."

**业务流失**

野村目前还在等待日本金融厅可能的惩处,但内线交易丑闻已令这个日本最大证券经纪商流失客户.

一些资产管理公司按照自身合规要求,已停止与野村做交易,野村还失去了一些承销业务,包括政府出售60亿美元日本烟草(2914.T)股份的交易.

自3月首宗内幕交易曝光以来,野村股价已接近腰斩.同期日本券商类股.IFINS.T下跌12%.

野村料将於周四公布,最近一季大致盈亏两平,但人们或许对其未来前景更感兴趣.

渡部贤一若是离开,将给野村带来接班人问题.目前尚无明确人选.

渡部贤一1975年加入野村,四年前接掌CEO一职,以独力做出关键决定而闻名.

首席营运官柴田拓美未被视为CEO的有力人选,他帮助策划收购了破产的雷曼兄弟资产,但缺乏管理该行主营的零售业务的经验.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/程琳;审校 徐文焰/张荻/张若琪

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