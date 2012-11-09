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时事要闻 | 2012年 11月 9日 星期五 12:25 BJT

日本北部发生5.5级地震 未发布海啸预警

路透东京11月9日电---日本放送协会(NHK)报导称,日本北部地区周五发生初步等级为5.5级的地震.

未发布海啸预警,也暂无人员伤亡数字报告.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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