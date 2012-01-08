日本拟立法规定核反应堆寿命为40年

路透东京1月6日电---日本环境暨核能大臣细野豪志（Goshi Hosono）周五称，日本计划规定核反应堆的寿命年限为40年，只有在紧急情况下才能延长，核电站运营商有应对严重事故的法定义务。

日本去年3月11日发生强地震并引发海啸，导致福岛核电站核反应堆熔毁，引发了自25年前切尔诺贝利核事故以来全球最严重的核泄漏事故。此後，日本开始修订核电站运营法规。

面对公众强烈反对新建核反应堆，日本决定削减对核能的依赖。在福岛核电站灾难发生前，日本核电站满足国内电力需求的三分之一。核反应堆的运营寿命不仅影响核电厂的长期商业规划，也决定着日本去核能化的速度。

细野豪志在新闻发布会上称，超过40年寿命年限的例外情况将很少见。

"核反应堆若超过40年，运营起来将相当困难，我们将严格执行核反应堆运营措施，确保安全第一。"

这项立法建议将提交本月末召开的国会以待通过。若能获得通过，将标志日本首次以法律形式确定核反应堆的运营年限。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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