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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 15:06 BJT

日本拟本世纪30年代放弃核电--媒体

媒体周三称，日本计划在本世纪30年代放弃核电，这项新的能源策略将很快公布。福岛灾难发生前，日本政府2010年的计划目标是到2030年时核电占发电总量的比例超过50%。福岛核电站事故促使日本政府放弃2010年的计划。

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