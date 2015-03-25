日本和新西兰均认为美国快速通道贸易授权法案对TPP至关重要

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透东京3月25日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，日本和新西兰均认为美国快速通道贸易授权法案，对完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判至关重要。
TTP谈判各方密切关注美国此项立法的命运，该法案可以加速自由贸易协定在国会的通过。该法案被推迟将对即将完成的TPP谈判带来不确定性。
甘利明称，“日本和新西兰均认为，美国推动贸易促进授权(TPA)法案对TPP协议至关重要。其他参与协定谈判的各国也持这样的看法。”
甘利明是在与新西兰贸易部长Tim Groser会谈后的记者会上做出上述表示的。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
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路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。