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时事要闻 | 2016年 10月 4日 星期二 07:38 BJT

日本科学家大隅良典荣获2016年诺贝尔生理学或医学奖

路透斯德哥尔摩10月3日 - 瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大会周一表示，日本科学家大隅良典(Yoshinori Ohsumi)因发现细胞自噬机制而荣获2016年诺贝尔生理学或医学奖。(完)

(编译 王琛；审校 于春红)

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