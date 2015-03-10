香港《信报》：心态决定命运 日本应以德国为监

中国应锐意推进税制改革 重塑全球竞争力--交行金融研究中心
路透北京4月28日 - 针对美国的大规模减税计划，中国交通银行金融研究中心最新发布报告，建议要锐意推进税制改革，重塑中国全球竞争力。
（3月10日社评）
德国总理默克尔抵达东京，展开7年来第一趟访问日本之旅，她发表公开讲话对东道主循循善诱，以德国对二次大战反省的经验，提醒日本必须坦率面对侵略历史。默克尔引用已故总统魏茨泽克于1985年二战结束40周年的讲话指出：谁对历史视而不见，谁就等于对现实盲目；谁不愿反思暴行，谁就可能重蹈覆辙。默克尔又说，德国在战后获得法国等等受侵略国家接纳，除了因为正视历史问题，亦因为得到邻国展现宽容。这位德国总理谈及中日关系之时呼吁，两国要避免由于偏见和误解而引发的危机。
正是基于德国义无反顾的竭诚反省，该国才能够与邻国化敌为友，让该国在颓垣败瓦之中再一次自我提升为「正常国家」。日本受制于和平宪法的规定，永远放弃发动战争的权利，不保持陆海空军及其他战争力量，被该国右翼势力视作自贬身价的「不正常国家」，每每寻求正常化而不可得，遑论争取成为联合国安理会常任理事国。
几乎可以断言，假如日本安倍政府连德国总理默克尔的肺腑之言亦置若罔闻，莫说无法改善邻国关系，连正常化之路亦必然荆棘满途，甚至会由于猜忌而造成亚洲以至全球的不稳定因素。
今年是世界反法西斯战争胜利70周年，正是日本反躬自省的好机会，要是继续昧于史实而输掉了良知，在未来国际格局之上将会输得更惨。心态决定命运，日本应该以历史为监，以德国为师。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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