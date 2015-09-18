香港《星岛日报》：安倍进一步令中国死心

（9月18日社评）

引起半世纪以来最大规模群众抗议的日本新安保法案，最快今天应可在国会参议院表决通过，为派兵海外打破缺口，也令首相安倍晋三更难改善与中国的关系。

这法案容许日本在与盟友之间的集体防衞机制下，当盟友受威胁时作出军事支援，遭猛烈批评为违反战后《和平宪法》的精神，只是配合执政右翼势力和军工企业，把握美国在亚太区要牵制中国的机会，借助「中国威胁论」和「北韩威胁论」，要把日本在军事上发展成为「正常国家」。

安倍要削弱《和平宪法》对出兵的掣肘，所须克服的两大难关，一个是美国，一个是国内的反对势力。在今天的国际政治格局下，美日互有需求，美国一关顺利通过。国内反对力量方面，安倍领导的自民党和公明党执政联盟，在国会参众两院稳占大多数议席，通过法案只是时间问题。

反对派在票数方面毫无否决之力，只能诉诸议会内的拉布，以及议会外的群众压力。

群众反安保?首相位仍稳

根据日本法例，法案交上参议院六十天都不获表决的话，可以重新提交众议院，获得三分二票数通过就可以正式成为法例，以现时的两院议席分布，反对派就算在参议院拉布都拖不垮法案。

群众压力方面，民调显示超过一半被访者反对这法案，而支持者不足三成。民众对政府可能放弃和平主义充满戒心，全国各地的群众运动声势浩大，连中学生都罕见地跑上街头示威，星期日包围国会的人数，据集会主办者估计多达十二万。

安保法案掀起的争议，令安倍民望下挫，能否动摇他在国内的政治地位却成疑。安倍成功取得自民党内各大派系的一致支持，不致如众多前任般往往因党内派系斗争而下台。而反对派方面，至今都无法令民众信服可以带领日本走出经济困境。

欲改善经济?须靠华市场

安倍上台三年，日本经济只增长了百分之二，他的振兴经济「三支箭」未竟全功，但是至少扭转长期通缩的命运，今年首季经济增长高达百分之四点五，虽然第二季是负零点三，第三季也不怎样看好，民众对他的经济政策仍然抱有希望，而反对党也提不出让大家觉得可行的出路。

安倍上场后获美国默许日圆大幅贬值，刺激出口和吸引旅客，中国是最大市场。故此，安倍在推动其右翼政治议程时，仍然不断表示希望与中国改善关系。日本近月经济表现不理想，一大原因是中国需求下降。当修补安保法案成为了既定事实，安倍或会避免进一步挑衅中国，希望在经济上加强合作互利，增强日本企业在中国市场上的竞争力。

不过，这个如意算盘不容易打响。安倍及其部分阁员上台以来的表现，包括对二战历史的扭曲和缺乏悔意，难以令中国恢复信心与他合作，他要改善对华关系将更加困难重重。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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