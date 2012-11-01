Panasonic将停止在欧洲出售智能手机

Panasonic周三表示，在新一轮业务重组中将停止在欧洲出售智能手机，冻结在马来西亚太阳能工厂的投资计划，并整合国内的小型锂电池生产。Panasonic社长津贺一宏公布的演示文档中表示，到明年4月，该公司将把业务部门的数量由88个缩减至56个。路透