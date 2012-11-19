两党制前的日本政坛将“四分五裂”

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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路透东京11月19日电（记者 Linda Sieg）---日本执政党议员中林美惠子（Mieko Nakabayashi）有两大忧心事：一是担心民主党在下月大选中失势；二是担心保守的自民党在选举中复出，会令日本重新落入长期的一党统治局面。批评人士认为一党统治是日本以往诸多政策祸患的根源。
三年前，日本民主党在选举中胜出，结束了自民党半个多世纪以来近乎无间断的统治。如今的民调结果显示，在12月16日的众议院选举中，失望的选民将会投票让自民党拥有大多数席位，从而将自民党党魁安倍晋三推上组建下届政府的位置，并重新出任日本首相。安倍晋三在2007年辞去首相职务。
中林美惠子称：“问题是曾经的自民党将会重新得势，一旦如此，日本会在很长时间内重走老路。”中林美惠子曾为学者，2009年当选为民主党议员，而民主党也是通过当年的选举首次掌权。
“民主党将会永远充当反对党的角色，”她在位於国会附近的办公室接受采访时说道。
批评人士认为，自民党的长期统治在日本形成了三足鼎立格局，这个格局由执政政客、官僚及农场主、医生和大企业等既得利益集团代表组成。随着时间的推移，这种格局逐渐僵化，令日本无力回应国内外的各种变化。
并非所有观点都认为，日本两党权力交换的现象仅存在三年就将结束。不过，也有权威人士认为，不能排除民主党让位的可能性。
更可能出现的一种情形是，12月的大选将迎来混乱的联盟政治期，这部分与新成立的政党有关，这些政党代表对民主党和自民党都不满的那部分选民；此外，胜出的政党无法在参议院获得多数席位，也是其中的原因之一。
日本中央大学（Chuo University ）政治学教授雷德（Steven Reed）称：“没有哪个政党能赢得压倒性的多数席位。”
“群雄逐鹿”
一些新的小党派相继成立，令情况变得更为复杂。这些党派中有些带有右倾的鹰派色彩，他们的目标是厌烦了民主党和自民党的众多选民。
这些新生政党中已有两个在近期达成组建联盟的协议，共同归由前东京都知事石原慎太郎（Shintaro Ishihara）领导。
摩根大通驻东京的证券研究主管科尔（Jesper Koll）称：“我觉得我们无疑正在进入一个新阶段，即四分五裂的阶段。”
“为什麽会这样呢？因为日本不仅有陈腐的自民党和民主党，如今又添了一些‘能人领袖’领导的新的魅力型政党来‘拯救’日本。将来的政治交易只会增多而不是减少，国家治理将会变得更加复杂。”
《读卖新闻》周日发布的民调显示，自民党与民主党的支持率进一步缩小，受访的选民中有26%表示将投票给自民党，有13%则表示将投给民主党。
安倍晋三的支持率领先于野田佳彦，但领先幅度也在缩小，两人的支持率分别为37%和31%。此外，44%的受访者没有具体的支持政党，表明大部分选民仍在观望。
日本前国家战略担当大臣、民主党人士古川元久（Motohisa Furukawa）称：“不论哪个政党赢得多数席位，‘国会混乱’至少在明年前会继续存在……局面仍将动荡不稳。”
“在过渡期必须要克服混乱。要是没有混乱，就无法破旧立新，我认为我们仍处於那个过程中。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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