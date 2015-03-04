日本企业获利创纪录 但员工薪酬相对企业收入比例下滑

路透东京3月4日 - 日本企业员工薪酬相对公司收入比例创20年最低，企业囤积天量现金，但不肯大幅加薪。日本首相安倍晋三认为经济持续复苏的关键，就是薪资大举调升。

独立调查机构NLI基础研究所经季节调整的估算显示，2014年员工薪酬相对公司收入的百分比下滑至1991年以来最低。相对之下，去年底日本企业内部储备达332万亿(兆)日圆，因获利创纪录，同时增加低薪的非正规岗位，以压缩固定人力成本。

2012年末安倍上任以来，在企业获利成长之际，员工薪酬相对企业收入的比例却持续下降，安倍呼吁提高工资，结束持续二十年通缩，但遭到企业主抗拒。

日本内阁府根据经济合作暨发展组织(OECD)统计资料计算，去年4-6月，日本薪资支出与国内生产总值(GDP)之比落后于美国、英国、法国和德国。

尽管日本经济在2014年第四一季摆脱衰退，但很多企业在等待经济持续增长的迹象出现，才会决定提高薪资。工会人士寻求在本月与资方的年度薪资谈判上，大幅提高今年的加薪幅度。分析师警告，企业对加薪的保守态度，可能形成内需下降和国内经济成长前景恶化的恶性循环。

“除非薪资以可持续的方式上调，否则内需和消费将会继续迟滞，让企业难以在国内找到获利机会，”NLI基础研究所经济研究主任齐藤太郎表示。

日本企业员工薪酬相对公司收入百分比走势图 link.reuters.com/muw24w

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(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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