香港《星岛日报》：日本要睦邻 须以德国为师

（3月11日社评）

德国总理默克尔刚结束了在日本的两天国事访问。七大国峰会今年轮到德国做东道主，按照惯例，主办国首长会出访其余六国讨论峰会议程，此行德日双方讨论了乌克兰等国际议题，也讨论了双边贸易问题，都是可以预见的例行公事。特别敏感的，是这两国当年的轴心盟友，今天在面对历史时会有怎样的互动。

由于是国事访问，默克尔拜见天皇和会晤首相安倍晋三是必备行程，但是，此行最广受注意的，却是前日她在民间的一场演说。

这场在自由派报章《朝日新闻》报社总部发表的演说，阐述战后德国能够重获国际社会接纳，首先是因为德国正视过去那段历史，加上邻国宽容，达成宿敌间的和解。到昨日她会晤在野党领袖，更主动提及要妥善处理慰安妇等历史问题，对日本实现与邻国和解很重要。

德国战后彻底摒弃纳粹主义，经过锲而不舍的努力，与当年的侵略摧残对象捐弃前嫌组成欧盟，成为欧洲稳定和平及发展经济的重要力量。

日本政府觉得与中国交往常要重覆就二战损害道歉而感到疲累，但是，中韩等国怀疑日本并非诚心悔咎，正是因为日本政府企图修订教科书内容，把侵略改为进入，多位日本官员先后企图推翻南京大屠杀和慰安妇等史实。

西德总理勃兰特在波兰华沙犹太隔离区起义纪念碑前献花圈，一跪震天下，展现了一个民族的良知，成为改善与东欧国家关系的里程碑，很值得今天日本深切反省。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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