日本政府退休金投资基金上财年亏损超过500亿美元--消息

路透东京7月1日 - 据一位熟悉情况的消息人士说，日本政府退休金投资基金(GPIF)上一财年录得逾500亿美元投资亏损，因在全球市场动荡之际，日圆飙升且东京股市下跌。

这位消息人士周五向路透表示，该基金截至今年3月财年的投资组合亏损5-5.5万亿(兆)日圆。该消息人士要求匿名，因为结果尚未公布。

资产规模为1.4万亿美元的GPIF最近几年采取了更为激进的投资立场，从收益率较低的日本公债转向股市，这与首相安倍晋三推行的将日本规模巨大的金融资金更多部署到更高风险的投资，并刺激经济活动的战略一致。

日股日经指数.N225上一财年下跌13%。

该消息人士说，GPIF计划在7月29日公布上一财年投资情况。这一公布时间在7月10日日本选举之后，也晚于往年的7月初。(完)