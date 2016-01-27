日本明仁天皇呼吁年轻一代牢记二战

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉1月27日 - 日本明仁天皇周三呼吁年轻一代牢记二战及其带来的苦难，避免再次陷入冲突。

82岁的明仁天皇对日军二战中的暴行表示悔恨，他正对菲律宾进行为期四天的访问，访问伊始与菲律宾总统阿基诺三世私下会面。

明仁天皇的新闻秘书Hatsuhisa Takashima在马尼拉对记者表示，明仁天皇希望提醒未经历过战争的年轻人，呼吁他们不要忘记战争给日本和其他亚洲国家带来的苦难。

“这样的事情不应再次发生，”Takashima说道，“他对战争有强烈的感受...这是他来这里的原因。”

Takashima称，明仁天皇担心年轻一代不牢记二战教训。

当前在南海和东海都因领土争议而局势紧张。

根据日本宪法，天皇不得扮演任何政治角色。明仁天皇经常呼吁日本勿忘战争苦难，并积极主张日本与邻国和解。（完）