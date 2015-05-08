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时事要闻 | 2015年 5月 8日 星期五 18:49 BJT

日本、菲律宾将在南海举行首次联合海军演习--消息

路透东京/马尼拉5月8日（记者 Tim Kelly/Manuel Mogato） - 日本和菲律宾消息人士称，日菲两国本月将在南海争议海域附近举行首次联合海军演习。

演习将于5月12日举行。日菲两国1月签署协议加强安全合作。

日本军舰出现在南海意味着日本在这一地区的利益上升，这可能激怒中国。

“演习地点离黄岩岛不远，”一名在日本的消息人士说道。

菲律宾海军发言人称，长达两小时的演习将在苏比克湾附近的菲律宾海域进行，这里曾是美国海军的基地。一艘日本战舰和一艘菲律宾海军护卫舰将参加演习。

日本海上自卫队发言人拒绝发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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