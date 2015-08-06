日本可能向菲律宾提供飞机进行南海巡逻--消息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月6日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 消息人士称，日本打算向菲律宾提供飞机用于南中国海巡逻，此举将加深日本与菲律宾的国防联系。
四名消息人士对路透称，日本打算向菲律宾提供三架比奇(TXT.N) TC-90空中国王飞机，可能装载基本的对地和对空侦察雷达。
他们指出，日本政府内部的讨论还处于初步阶段，还将需要克服法律障碍。菲律宾希望获得更加完善的洛克希德马丁(LMT.N) P3-C飞机以追踪中国潜艇的动向，日本还没有正式提议TC-90作为替代品。
菲律宾高级军官和国防官员称，没有听说日本可能捐赠TC-90飞机。日本使用TC-90飞机训练军事飞行员。
“菲律宾没有足够的飞机在南海上空进行例行巡逻，”一名在日本的消息人士匿名说道。
日本防卫省发言人表示，已经建立工作级别的对话，探讨日本与菲律宾可能的国防设备合作，但没有给予菲律宾TC-90飞机的“具体计划”。
菲律宾国防部长加斯明对路透称，不清楚日本提供飞机的计划。菲律宾高级将领们也表示不清楚此事，但欢迎加强与日本的国防合作。
中国国防部没有对置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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