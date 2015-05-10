日本、菲律宾将在南海举行首次联合海军演习--消息

日本军舰出现在南海意味着日本在这一地区的利益上升，这可能激怒中国。

菲律宾海军发言人称，长达两小时的演习将在苏比克湾附近的菲律宾海域进行，这里曾是美国海军的基地。一艘日本战舰和一艘菲律宾海军护卫舰将参加演习。