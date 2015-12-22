日本政府称最新刺激方案将提高未来三年GDP增幅约0.6个百分点

路透东京12月22日 - 日本政府周二表示，预计上周批准的刺激方案将在未来三年为国内生产总值(GDP)增长率提高约0.6个百分点，得益于消费者支出与资本支出增加。

政府还上调下一财年经济增长率预估，因预期国内需求将升温。

不过政府表示，预期2016/17财年消费者物价料增长1.2%，但仍低于央行2%的通胀目标，因油价下滑。

追加预算的总规模为270亿美元，包括用于向低收入老人的现金津贴、提供给农民的补助，以及奖励企业增加资本支出，但令许多分析师失望，因为他们预期政府会有更广泛的改革，以提振成长潜力。

内阁通过的这项预估显示，这项价值3.3万亿(兆)日圆的计画，将令民间消费增加0.1个百分点，资本支出增加0.2个百分点，政府消费与固定资产投资增加0.3个百分点。

政府表示，2017年3月底止财年的名义国内生产总值(GDP)将增长3.1%。较7月时预估的2.9%有所增加。

政府对下一财年实质经济成长预估维持在1.7%不变。这符合上周消息人士对路透透露的消息。

下一财年预算将根据这项预估拟定，但分析师警告称，薪资增长缓慢暗示内需可能不会快速升温。

政府对消费者物价的预估可能让日本央行感到担忧，因为其承诺引导消费者物价在2016财年下半年前后升至2%的目标水准。

油价暴跌让日本央行感到苦恼，因为这推低了整体通胀率，且有可能损及通胀预期。

扣除能源和新鲜食品的消费者物价开始显示加速迹象，但一些民间分析师和央行部分审议委员认为，2016财年下半年不太可能达成2%的通胀目标。(完)