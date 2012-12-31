日本计划斥资116亿美元扶持制造业--日经

* 政府有意购买设备和厂房,再回租给企业--日经

* 政府、租赁公司将建立特殊目的公司--日经

* 电子、机械和其他制造商均表示兴趣--日经

路透东京12月31日 - 日本经济新闻周一报导称,日本政府计划耗资多达1万亿日圆(116亿美元)向国内制造商购买机械和工厂,通过向企业新投资提供资金的方式来增强日本工业竞争力.

日经引述未具名官员消息称,这项计划料将持续逾五年,将由政府和民间部门租赁公司出资建立特殊目的公司来购买资产,随后再将资产回租给卖方.

近几年来,资产折旧高额费用,令日本制造商愈发不愿投入资金开发新技术,因此限制了与海外对手竞争的能力.

日经新闻报导称,日本政府将寻求最早在下一国会会期通过新法,但1月追加预算将提前编列最多1,000亿日圆(12亿美元)资金.

日经新闻并称,多家电子设备、工业机械和碳纤维制造商都对该计划表示兴趣,出售所得的资金可藉由资本支出或研发等途经,来支持新的增长推动力.

日本尔必达记忆体(Elpida Memory)ELPDQ.PK2012年破产,瑞萨电子(6723.T)也不得不接受救助,部分原因就是这些公司背负沉重资本支出负担,以追赶三星电子(005930.KS)等海外竞争对手.

Panasonic (6752.T)、夏普(6753.T)和索尼(6758.T)等日本家用电器巨擘在累积巨额财务亏损后,也正大举清理出售旗下房产和业务.

日本政府机关周一因年末假期关闭.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)

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