日本央行总裁黑田东彦呼吁慎防美日欧货币政策分歧的溢出效应

路透东京6月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。

他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。通胀预期是非常规货币政策产生效果的关键途径。

黑田东彦在日本央行主办的央行研讨会上表示，“在新兴经济体，货币当局更加关注汇率和国际资本流动的情况”，这些会受到主要央行政策行动的影响。

“在应对这些行动的国际溢出效应时，如何将货币政策、宏观审慎政策以及资本流动管理政策结合起来使用，将是至关重要的问题，尤其对于那些金融体系薄弱的国家更是如此，”他表示。

美联储料将升息，而且日本央行和欧洲央行却维持超宽松货币政策，投资者因此推高了美元汇价。

一些新兴市场经济体担心，美联储升息可能引发大批资金回流美国，这让他们更难拿捏政策。外界认为美国将在今年晚些时候开始升息。

黑田东彦说，发达国家央行政策有其自身需面对的考验，因去年油价大跌导致整体通胀放缓，也可能损及公众对未来物价上升的预期。

黑田东彦表示，通胀预期“显然”是量化宽松这类非传统货币政策刺激通胀增长的最重要途径之一。

“如何衡量通胀预期，这些预期对企业的商品定价和薪资定价行为、以及家庭消费决定实际产生多大影响；如何评估通胀预期稳定到何种程度，对这些问题有更好的理解是央行官员们的一个重大政策忧虑，”他说。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 郑茵/李爽)

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