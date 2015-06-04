日本央行总裁黑田东彦呼吁慎防美日欧货币政策分歧的溢出效应

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透东京6月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。
他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。通胀预期是非常规货币政策产生效果的关键途径。
黑田东彦在日本央行主办的央行研讨会上表示，“在新兴经济体，货币当局更加关注汇率和国际资本流动的情况”，这些会受到主要央行政策行动的影响。
“在应对这些行动的国际溢出效应时，如何将货币政策、宏观审慎政策以及资本流动管理政策结合起来使用，将是至关重要的问题，尤其对于那些金融体系薄弱的国家更是如此，”他表示。
美联储料将升息，而且日本央行和欧洲央行却维持超宽松货币政策，投资者因此推高了美元汇价。
一些新兴市场经济体担心，美联储升息可能引发大批资金回流美国，这让他们更难拿捏政策。外界认为美国将在今年晚些时候开始升息。
黑田东彦说，发达国家央行政策有其自身需面对的考验，因去年油价大跌导致整体通胀放缓，也可能损及公众对未来物价上升的预期。
黑田东彦表示，通胀预期“显然”是量化宽松这类非传统货币政策刺激通胀增长的最重要途径之一。
“如何衡量通胀预期，这些预期对企业的商品定价和薪资定价行为、以及家庭消费决定实际产生多大影响；如何评估通胀预期稳定到何种程度，对这些问题有更好的理解是央行官员们的一个重大政策忧虑，”他说。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪 审校 郑茵/李爽)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)