安倍暗示已准备好采取进一步的财政刺激措施

路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他准备通过额外的政策措施，包括进一步的财政刺激，来灵活应对经济低迷状况。

他还强调，实现强劲的经济增长依然是政府的首要任务，尽管政府也得同时应对日本的长期挑战，例如人口迅速老龄化及劳动力减少。

“日本经济显露出一些疲态，但仍处于复苏趋势...经济仍是我们的首要任务，”安倍在记者会上表示。

“我们目前并未考虑为了向刺激计划提供资金而编制追加预算。但我们正在密切关注经济情况，准备好灵活地引导经济和财政政策。”

安倍内阁的关键成员，例如财务大臣麻生太郎等，都已排除祭出更多财政刺激计划以支持脆弱经济复苏的可能。

但许多分析师预计，在明年参议院大选前，政府将提供额外的财政刺激，以刺激经济增长，帮助执政党拉票。(完)