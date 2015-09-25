安倍暗示已准备好采取进一步的财政刺激措施

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他准备通过额外的政策措施，包括进一步的财政刺激，来灵活应对经济低迷状况。
他还强调，实现强劲的经济增长依然是政府的首要任务，尽管政府也得同时应对日本的长期挑战，例如人口迅速老龄化及劳动力减少。
“日本经济显露出一些疲态，但仍处于复苏趋势...经济仍是我们的首要任务，”安倍在记者会上表示。
“我们目前并未考虑为了向刺激计划提供资金而编制追加预算。但我们正在密切关注经济情况，准备好灵活地引导经济和财政政策。”
安倍内阁的关键成员，例如财务大臣麻生太郎等，都已排除祭出更多财政刺激计划以支持脆弱经济复苏的可能。
但许多分析师预计，在明年参议院大选前，政府将提供额外的财政刺激，以刺激经济增长，帮助执政党拉票。(完)
(编译 汪红英/许娜；审校 张明钧/张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。