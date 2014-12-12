焦点：选举胜券在握 日本首相安倍重心转向重振经济增长

图为12月2日，日本首相安倍晋三在福岛的竞选活动中向选民发表演说。 REUTERS/Issei Kato

路透东京12月12日 - 日本首相安倍晋三正释放出这样一个信号：通过痛苦的结构改革来重整日本经济，必须让位于重振经济增长；尽管他已准备好在周日选举中获胜，赢得对其经济政策的广泛民意支持。

继三周前推迟上调消费税并要求提前选举后，安倍晋三已经推动市场辩论焦点转移，从遏制政府的失控债务，转向寻求刺激经济和增加选民收入。

例如，决策者表示正在考虑向低收入者发放购物券，这样可以减免一部分商品及服务成本。

官员向路透表示，这种做法就像全球金融危机期间发放购物券和减免税收的政策，当时的政策提升了低油耗汽车、家电和住房销量。这些举措对支出产生了乘数效应，但是在政策结束后支出再现下滑。

维持政府支出规模和央行大规模印钞的行动，同时推迟实施痛苦的经济改革举措，或许意味着日本到头来会背上越来越重的债务负担，而长期经济增长潜能却几乎没有改善。

一些投资者认定，看起来无限制地推迟改革可能造成灾难性后果，恐将导致日圆崩溃和通胀失控。

民调结果显示，安倍晋三领导的执政联盟可望保住目前在众议院占有三分之二席位的多数派优势，甚至可能有新的斩获。虽然许多投资者希望，他能借助选民的支持来推进从放宽就业市场规定到缩减农业保护力度的众多改革，但政府的目光却放在如何让民众消费上。

这说明，安倍可能会更加依赖其刺激政策的前两支箭，即推动支出和大量印钞，同时对第三支箭、也就是放松监管与实施改革兴致缺缺。

Eurasia集团的分析师Scott Seaman和Ross Schaap表示，在选举中漂亮地胜出、并可望继续长时间掌权后，最终既得利益者将更倾向于就改革作出承诺。

“话虽如此，我们仍然不认为安倍将在结构性改革上强行推动快速及短期性进展，”他们在报告中指出。

在竞选期间，安倍表示他依然坚持完整的“三支箭”政策。然而，尽管安倍领导的自民党在竞选纲领中强调经济复苏、允诺财政改革、甚至特别提出要促进旅游业，但其中却丝毫未提及结构性改革。

**惨淡的经济数据**

确实，财务省强烈反对放宽对支出的控制。一份计划中的补充预算案料为小规模的2-3万亿日圆（170-250亿美元），这个数额财务省还是能比较容易应对的，比如使用其他尚未支出的资金以及从其他预算项目中腾挪出一部分资金。

此外，安倍坚称他依然致力于在截至2021年3月的财年实现预算平衡，这里面剔除了债务偿付和发债收入项目。自民党承诺将在明年夏季前拿出一份实现该目标的方案。分析师认为，即便没有延后调升消费税，这个目标仍然显得太过勉强。

日本当前的公共债务约为8万亿美元，相当于GDP的两倍多，是发达国家中债务负担最重的。

然而，日本经济历经两季意外大幅萎缩后，经济面消息仍然不见起色，加上未来两年将有地方及参议院选举，因此，政府重新走上大举财政刺激之路的压力可能会愈来愈高。

日本4月将消费税由5%调升至8%之后，第二季陷入全球金融危机以来最大经济萎缩，第三季也再度衰退。11月时，安倍宣布消费税调升至10%的实施日期延后18个月，延至2017年4月实施。

之后的经济数据仍然疲软：机械订单及通胀预期下滑，政府的服务业信心调查低迷，资本支出计划惨淡无力。根据路透对企业主管的调查，日本央行周一将公布的短观调查，料将显示企业信心仍然脆弱。

在安倍延后调升消费税之后，评等机构穆迪调降日本债信评级一个级距，惠誉警告称也有可能调降日本主权评等，将评等展望由中性降至负面。

在此同时，日本央行或许很快就要面临扩大刺激的压力，因油价下跌使得央行的通胀率2%目标更加显得遥不可及。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰/高琦/蔡美珍；审校 王洋/朱晓军/蔡美珍/于春红)

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