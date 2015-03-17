日本央行维持货币政策不变 但略微下调对通胀的看法

路透东京3月17日 - 日本央行周二维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。

该央行略微下调对物价前景的看法，但强调通胀放缓是受油价暂时性下跌的影响。

一如预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。

“日本经济料继续保持趋势性温和复苏，”日本央行在会后声明中称。

日本央行政策制定者向投资者释放了一致的信号，即他们认为通胀在未来几个月可能放缓，但他们认为没有必要对此作出反应，除非物价放缓打击通胀预期。

“受能源价格下跌拖累，CPI年率料暂时在零附近波动。”日本央行称。和上个月相比，这次的乐观态度略显下降，当时日本央行称通胀“暂时放缓”。

油价下跌拖累日本1月核心CPI同比升幅放缓至0.2%，远低于日本央行2%的目标水平，促使外界预期央行今年将进一步加强本已规模庞大的资产购买计划。

三井住友银行资产管理公司的资深分析师Hiroaki Muto说：“目前，日本央行能够认为通胀放缓是因为油市供应方面的问题。鉴于日本股市表现良好，现在没有必要放松政策。”

“不过，在10月份公布最新预估时，日本央行可能不得不将实现物价目标的两年时间期限延后，这将引发对货币宽松的质疑。”

日本央行总裁黑田东彦在记者会上可能重申，经济持续改善将促使企业提高薪资并增加资本支出，从而帮助日本在始于4月份的财年实现2%的通胀目标。

得益于期待已久的出口和工业产出反弹，日本经济摆脱了去年的衰退。

但民间消费依然疲软，因为在去年消费税上调，以及日圆疲软导致生活成本上升后，日本家庭继续减少支出。

在与工会的年度谈判结束后，日本大型企业将在周三宣布薪资计划，谈判的结果对于日本首相安倍晋三推动日本持续走出通缩努力的成败至关重要。

日本央行在去年10月扩大刺激规模后，至今一直按兵不动。(完)

(编译 王丽鑫/秦德兴/汪红英；审校 杜明霞)

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