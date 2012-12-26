安倍晋三将获选为日本首相

安倍晋三将在周三被众议院选举为日本首相。据日媒报导，安倍将任命前首相麻生太郎出任财务大臣，并指派前经济产业大臣甘利明掌管新成立的“经济再生总部”，茂木敏充将出任经济产业大臣，并负责制定福岛核灾后的能源政策，安倍心腹菅义伟料将出任内阁官房长官一职。路透