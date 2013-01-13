安倍晋三称日央行必须将2%的通胀目标设为中期目标

路透东京1月13日 - 日本首相安倍晋三表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,并将之设为中期目标,而非长期目标,以向市场显示央行有决心通过大胆放松货币政策,消除持续长达近20年的通缩.

日本政府正与央行协商在本月发布联合声明,让央行为实现2%的通胀目标负责.

"日本央行基本上认为1%的通胀目标太过宽松,无法显示央行为实现通胀目标负责,也显示不了央行的坚定决心."安倍周日对日本放送协会(NHK)表示。

"声明必须清楚说明2%是通胀目标.那将导致央行引导政策的方式发生根本变化."安倍说道.

日本央行去年2月设定1%的通胀目标,2012年曾先后五次放松货币政策.

日本经济目前处于自2000年以来的第四次衰退中,日圆走强让依赖出口的日本经济受创.

安倍持续向日本央行施压,促其采取大胆举措抗击通缩,他还威胁,如果央行达不到他的要求,他将修改确保央行货币政策独立性的日本央行法.

消息人士对路透表示,日本央行在重重压力下,将考虑在1月21-22日议息会议上放宽货币政策,并响应安倍的呼吁,采纳2%的通胀目标.

在可能于1月22日发布的联合声明中,日本央行希望将新通胀目标描述为长期目标,且不为之确定具体的最后期限,从而为自己留出引导未来货币政策的灵活空间.

但安倍警告称,将2%设为"长期通胀目标"还不够好."长期目标太久远了.它应该成为中期目标,要不然市场不会对之做出反应,"他说道.

安倍表示,政府经济财政谘问委员会可能会召开一次重点讨论货币政策和时间框架的会议.

安倍还称,他将在周二与货币政策专家会晤,听取他们认为谁是下任央行总裁合适人选的意见.这些专家中包括安倍的特别经济顾问滨田宏一.

"基本来讲,我想挑选一个能实施大胆货币政策,观点跟我们一致的人,"他说.(完)

(编译 白云; 审校 隋芬)

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