日本年底将修改防卫大纲--报道

日本《读卖新闻》周二报道称，日本政府将在今年12月修改防务政策和武器购买计划。日本现行防务政策是两年前民主党领导的政府所制定，该政策计划削减防务预算并裁减自卫队规模，与新上台鹰派首相安倍晋三的希望相悖。安倍并表示希望放宽日本1947年和平宪法对军力建设的限制。路透