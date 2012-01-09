日首相考虑改组内阁--日本经济新闻

韩国统一部称相信金正男被谋杀
路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透1月7日电---日本经济新闻报导称,首相野田佳彦正在计划最早于本月重组内阁,撤除两位受到问责的大臣,因为他们的存在阻碍了与主要在野党达成一项预算协议.
在野党目前掌控着日本参议院,并在12月9日投票赞成问责防卫相一川保夫和消费者行政担当相山冈贤次.
除了一项补充预算外,野田内阁还寻求在即将开始的国会会期推进税赋和社保一揽子改革计划,这需要公明党(New Komeito)的配合.
日本经济新闻称,野田认为需要在1月23日国会会期开始前打破政治僵局.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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路透首尔/吉隆坡2月14日 - 韩国联合通讯社及其他韩国媒体周二引述消息来源报道，朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。
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