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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 11:15 BJT

野田佳彦拟在11月底前推出新刺激政策--共同社

日本共同社引述消息人士报道，由於日本经济已陷入停滞，野田佳彦计划在下个月底前推出新一轮经济刺激措施。报道称，预计其中包括遏制通缩、缓和日圆升值、扩大震後重建工作以及放宽企业监管等方面的举措。共同社称，野田佳彦周三将举行特别内阁会议。路透

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