野田佳彦称若反对党同意选举改革 将于11月16日解散众院

路透东京11月14日电---日本首相野田佳彦周三称,如果反对党派能够同意进行选举改革,则他将在11月16日解散众议院.

野田是在与主要反对党--自民党领袖安倍晋三的议会辩论中,作上述表态的.安倍则同意以上要求.

野田佳彦在承诺支持由美国牵头的自由贸易协定後,似乎倾向最早于下月举行选举.反对党正对他施加宣布改选的压力,野田曾於8月承诺会"很快"改选.

但部分执政党人士希望推迟选举,因为野田政府的支持率处在去年上台以来的最低.

日本参议院拥有六年固定任期,每隔三年对半数议员进行重选.而众议院的改选可由首相决定.(完)

--编译 艾茂林/隋芬;审校 田建华/蔡美珍

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