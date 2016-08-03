安倍任命强硬派稻田朋美担任日防卫大臣 或令中韩感到不安

路透东京8月3日 - 日本首相安倍晋三周三宣布，任命保守派盟友稻田朋美担任防卫大臣。这个任命有可能令中国和韩国感到不安。安倍这次只是调整个别内阁成员，多数职位没有变化。

稻田朋美曾担任执政党的政策负责人。他和安倍都主张修改二战后制定的和平宪法，部分保守人士将该宪法视为日本在二战中战败的屈辱标志。

“稻田女士是位极其保守的政治家，这将被认为是为修改宪法以及对中国采取更坚定立场做准备，”拓殖大学的一位安全问题专家川上高司(Takashi Kawakami)表示。

今年57岁的稻田朋美是一位律师，她将是第二位担任防卫大臣的女性。第一位是小池百合子，她在2007年曾短暂担任该职务，最近当选东京都知事。

安倍试图重振经济增长，并解决几个外交方面的难题。他也考虑在2018年自民党总裁职务到期后留任的可能性。

他料将于9月赴中国参加20国集团(G20)会议，可能将与中国国家主席习近平会面。

安倍的得力助手--日本内阁官房长官菅义伟将留任，此外财务大臣麻生太郎和外务大臣岸田文雄也会留下。

安倍还任命了新的自民党行政职务。

现年77岁的二阶俊博被任命为自民党干事长，外界认为这说明，安倍希望能继续第三个任期。二阶俊博曾表示，他支持安倍连任，但这需要修改党规。

但一些分析师担心，安倍将把过多精力投入修宪当中，从而忽视经济。(完)