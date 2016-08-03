安倍任命强硬派稻田朋美担任日防卫大臣 或令中韩感到不安

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透东京8月3日 - 日本首相安倍晋三周三宣布，任命保守派盟友稻田朋美担任防卫大臣。这个任命有可能令中国和韩国感到不安。安倍这次只是调整个别内阁成员，多数职位没有变化。
稻田朋美曾担任执政党的政策负责人。他和安倍都主张修改二战后制定的和平宪法，部分保守人士将该宪法视为日本在二战中战败的屈辱标志。
“稻田女士是位极其保守的政治家，这将被认为是为修改宪法以及对中国采取更坚定立场做准备，”拓殖大学的一位安全问题专家川上高司(Takashi Kawakami)表示。
今年57岁的稻田朋美是一位律师，她将是第二位担任防卫大臣的女性。第一位是小池百合子，她在2007年曾短暂担任该职务，最近当选东京都知事。
安倍试图重振经济增长，并解决几个外交方面的难题。他也考虑在2018年自民党总裁职务到期后留任的可能性。
他料将于9月赴中国参加20国集团(G20)会议，可能将与中国国家主席习近平会面。
安倍的得力助手--日本内阁官房长官菅义伟将留任，此外财务大臣麻生太郎和外务大臣岸田文雄也会留下。
安倍还任命了新的自民党行政职务。
现年77岁的二阶俊博被任命为自民党干事长，外界认为这说明，安倍希望能继续第三个任期。二阶俊博曾表示，他支持安倍连任，但这需要修改党规。
但一些分析师担心，安倍将把过多精力投入修宪当中，从而忽视经济。(完)
(编译 李春喜/徐文焰；审校 高琦/艾茂林)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
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路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。