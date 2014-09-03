安倍内阁改组或延揽党魁竞选对手 拔擢更多女性入阁

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透东京9月3日 - 日本首相安倍晋三周三改组内阁，料延揽党魁竞选对手，以及更多女性入阁，以提升形象，重要部门大臣或留任。此次改组的政治原因多于政策问题。
安倍2012年12月上任以来还未曾大幅改组内阁，创下二战后的新纪录。这意味着自民党大量政客摩拳擦掌希望谋得一职。该党为男性主导。
但风险是如果安倍政府遇到困难，或者新任部长出现过失时，没有得到重用的人将会更大声的批评安倍。
安倍支持率现降至50%左右，在历任首相中仍属高位，但之前最高曾达到约60%。
现年65岁的内阁官房长官菅义伟、73岁的财务大臣麻生太郎、65岁的经济财政大臣甘利明、以及57岁的外务大臣岸田文雄可能留任，说明政策或延续。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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