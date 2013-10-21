安倍晋三很可能在年底前参拜靖国神社--官员

路透东京10月20日 - 日本媒体周日援引自民党官员的话报道称，日本首相安倍晋三很可能会在年底前参拜靖国神社。

若安倍参拜靖国神社，此举定会激怒曾遭受日本侵略的受害国。日本与中国和韩国的关系还因领土纷争陷入紧张状态。

日本内阁总务大臣和逾百名国会议员日前参拜了靖国神社，中国指责此举旨在破坏两国关系。

据共同社报道，日本内阁另一名成员古屋圭司（Furuya Keiji）周日也参拜了靖国神社，这也是靖国神社秋祭大典的最后一天。

安倍曾表示，他对自己2006-2007年期间首次出任日本首相时未能亲自参拜靖国神社感到遗憾。

共同社援引国会议员萩生田光一(Hagiuda Koichi)的话报道称，安倍关于靖国神社的立场没有改变。

萩生田光一对记者表示，他认为安倍会在现任内阁执政第一年参拜靖国神社，换句话说，就是在今年12月之前。

共同社援引他的话称：“有人说，他应该在担任首相期间参拜靖国神社，一年至少参拜一次。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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