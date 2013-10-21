安倍晋三很可能在年底前参拜靖国神社--官员

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京10月20日 - 日本媒体周日援引自民党官员的话报道称，日本首相安倍晋三很可能会在年底前参拜靖国神社。
若安倍参拜靖国神社，此举定会激怒曾遭受日本侵略的受害国。日本与中国和韩国的关系还因领土纷争陷入紧张状态。
日本内阁总务大臣和逾百名国会议员日前参拜了靖国神社，中国指责此举旨在破坏两国关系。
据共同社报道，日本内阁另一名成员古屋圭司（Furuya Keiji）周日也参拜了靖国神社，这也是靖国神社秋祭大典的最后一天。
安倍曾表示，他对自己2006-2007年期间首次出任日本首相时未能亲自参拜靖国神社感到遗憾。
共同社援引国会议员萩生田光一(Hagiuda Koichi)的话报道称，安倍关于靖国神社的立场没有改变。
萩生田光一对记者表示，他认为安倍会在现任内阁执政第一年参拜靖国神社，换句话说，就是在今年12月之前。
共同社援引他的话称：“有人说，他应该在担任首相期间参拜靖国神社，一年至少参拜一次。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)