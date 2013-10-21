安倍晋三很可能在年底前参拜靖国神社--官员

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月20日 - 日本媒体周日援引自民党官员的话报导称，日本首相安倍晋三很可能会在年底前参拜靖国神社。
若安倍参拜靖国神社，此举定会激怒曾遭受日本侵略的受害国。日本与中国和韩国的关系还因领土纷争陷入紧张状态。
日本内阁总务大臣和逾百名国会议员日前参拜了靖国神社，中国指责此举旨在破坏两国关系。
据共同社报导，日本内阁另一名成员古屋圭司（Furuya Keiji）周日也参拜了靖国神社，这也是靖国神社秋祭大典的最后一天。
安倍曾表示，他对自己2006-2007年期间首次出任日本首相时未能亲自参拜靖国神社感到遗憾。
共同社援引国会议员萩生田光一（Hagiuda Koichi）的话报导称，安倍关于靖国神社的立场没有改变。
萩生田光一对记者表示，他认为安倍会在现任内阁执政第一年参拜靖国神社，换句话说，就是在今年12月之前。
共同社援引他的话称：“有人说，他应该在担任首相期间参拜靖国神社，一年至少参拜一次。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选