安倍称希望甘利明继续担任经济大臣

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月27日 - 日本首相安倍晋三周三表示，希望经济大臣甘利明继续担任其职务。这表明安倍政府准备顶住反对党要求甘利明辞职的压力。

甘利明是安倍经济政策团队的核心成员，因有报道称收受贿赂而遭到抨击。媒体报道称，甘利明及其助手收受了一家建筑公司的资金，帮助该公司在一个公共项目上出现的土地所有权和垃圾清理纠纷中获得赔偿。

甘利明上周表示，他没有做违法的事情，周四举行新闻发布会，对受贿指控作出更深入的回应。

“我希望甘利明继续做好他承担的重要工作，包括TPP（跨太平洋伙伴关系协定）方面的工作。”安倍在日本参议院称。

“甘利明正在调查相关指控，希望他能充分地解释此事。”

一位发言人周三称，日本政府准备派甘利明前往新西兰参加下周的一个关于TPP的会议。这是日本政府希望甘利明留任的又一迹象。(完)