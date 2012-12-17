安倍晋三重夺相位 将面对经济及日中关系难题

路透东京12月17日 - 日本保守的自民党在周日的大选中获胜,前首相鹰派人士安倍晋三再次获得领导日本的机会,但其必需迅速采取措施扶助萎靡的经济,同时处理与中国的紧张关系.

预计安倍晋三周一将与公明党党首山口那津男举行会谈,以加强两党联合并确定提振经济的举措.

自民党在选举获胜后所产生的新政府料将在与中国的领土争端中持强硬立场,采取支持核能的政策,而且会实行超宽松货币政策及大规模财政支出举措来提振经济成长.自民党在2009年大选失败前的50年里,多数时候都担任执政党.

根据日本电视台的统计结果,自民党在众议院480个席位中获得了至少291个席位,公明党则获得了至少29个.

这个结果使得自民党与公明党两党在众议院取得三分之二的多数席次,可联手推翻或阻挡法案通过.这种绝对多数的优势也有助于打破困扰日本经济的政策僵局.

日圆在外汇市场已被推低,日股则上涨,因预期安倍胜选后将出台经济刺激举措.他在众议院的绝对优势,可能会更进一步让日圆贬值、日股上涨.

首相野田佳彦所属的民主党则惨败,预估仅能取得56席,连2009年胜选时的五分之一席次都不到.当时民主党承诺要更关注消费者而不是企业,并打破官僚对政策的掌控,因而在当时获得压倒性胜利.

不过选民认为民主党没有实现承诺.而在本次大选前,野田力推提高消费税以遏制公共债务的法案引发反弹,导致党内同僚出走,使民主党元气大伤.

"这是对日本民主党的全面抵制,"纽约哥伦比亚大学教授Gerry Curtis表示.

"安倍聪明地把经济问题作为竞选主题.他的鹰派(国家安全)观点退居次位,首要的是财政刺激、选一位温和的日本央行总裁以及推动经济发展.若其坚持把这些作为首要任务...有可能提高其声望."

华盛顿传统基金会分析师Bruce Klingner称,安倍以及自民党重掌政权主要是对民众排斥民主党,但由于近年与邻国关系日趋紧张,"这也反映出保守观点受到拥护".

Bruce Klingner亦担任过CIA分析师.他补充称,日本民众倾向于让日本成为"更加正常的国家",不愿接受军国主义复活.

在安倍的第一个首相任期内,其政府被丑闻和无能指责所困扰.他必需证明其已吸取了教训.日本国会料将于12月26日推选安倍为首相.

厌恶民主党和自民党的选民支持成立几个新党派,其中包括大阪市长桥下彻组建的日本维新会.据媒体报导,日本维新会至少获得52个席次.

但媒体估计,选民投票率约为59%,可能追平此前的战后低点.

现年58岁的安倍,在2007年以健康欠佳为由辞去首相,他在中日领土主权争议方面一向出言强硬,但是有些分析师认为,安倍上任之后,可能会采取务实态度,稍稍缓和其强硬立场.

安倍也希望松绑1947年颁布的和平宪法中对日本军力的限制,让日本在全球安全事务中能够起到更重要的作用.

美国总统奥巴马已向安倍当选致贺,并强调美国与长期伙伴日本的合作符合美国的利益.

"美日联盟是亚太和平及繁荣的基石,我期待与日本新一届政府以及日本人民,在双边关系、区域及全球重要问题上展开密切合作."奥巴马声明说.

自民党在其上次执政的数十年期间,鼓励核能发展,预计该党对核能将采取支持态度,尽管民众对核能安全仍有相当的疑虑.

安倍曾呼吁"无限制"放宽货币政策,并大举投入公共支出以拯救经济.此类政策是自民党数十年来的竞选核心纲领,但这被许多人批评是拢络人心的政策,徒增浪费.

许多分析师认为,所谓"安倍经济"的药方,也许可能短暂创造成长,并让政府得以在2014年按照既定计划提高消费税,帮助遏制规模已达国内生产总值(GDP)两倍的公共债务.

不过,这些举措恐怕难以为日本已进入老龄化的社会带来更多可持续增长,而且如果投资人认为日本财政已经失控的话,将在市场引发强烈反应.(完)

(编译 李婷仪; 审校 郑茵)

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