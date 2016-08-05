日本明仁天皇下周一0600GMT向民众发表电视讲话

路透东京8月5日 - 日本宫内厅周五称，明仁天皇将于周一0600GMT向日本人民发表视频演讲。上月有报道称，天皇打算未来数年退位。

公共广播机构日本放送协会(NHK)上月报道称，现年82岁的明仁天皇向宫内厅表达了退位的意愿。明仁天皇近几年曾接受心脏手术，并进行前列腺癌的治疗。

他传位给皇太子德仁亲王的明显意愿，获得一般日本民众谅解，但天皇生前退位将是日本现代史上首开先例，而且这个想法面临首相安倍晋三保守势力的强烈反对。(完)