日本明仁天皇下周一0600GMT向民众发表电视讲话

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透东京8月5日 - 日本宫内厅周五称，明仁天皇将于周一0600GMT向日本人民发表视频演讲。上月有报道称，天皇打算未来数年退位。
公共广播机构日本放送协会(NHK)上月报道称，现年82岁的明仁天皇向宫内厅表达了退位的意愿。明仁天皇近几年曾接受心脏手术，并进行前列腺癌的治疗。
他传位给皇太子德仁亲王的明显意愿，获得一般日本民众谅解，但天皇生前退位将是日本现代史上首开先例，而且这个想法面临首相安倍晋三保守势力的强烈反对。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。