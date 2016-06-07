日本东京都知事为政治资金私用道歉 拒绝辞职

路透东京6月6日（记者 Elaine Lies） - 日本东京都知事舛添要一周一道歉，此前一则报导发现他使用政治资金支付家庭旅行和艺术品，但他拒绝辞职。

舛添要一的前任因资金丑闻被迫辞职，当时东京赢得2020年夏季奥运会主办权仅有几个月。舛添要一无法解释他将政治资金私用的指控，导致公众不满加剧。

舛添要一提名两位律师调查他的行为，却只是火上浇油。律师们周一给出结论，称舛添要一没有违法，但他使用政治资金的一些情况并不合适，包括数次家庭旅行和购买艺术品。

舛添要一在新闻发布会上表示，他接受律师们的报告，誓言尽最大努力重新赢得东京居民的信任。

“我为给东京民众带来的忧虑深表歉意，”舛添要一鞠躬说道。

舛添要一表示，他感到“无限的羞耻”，并已经深刻反省，将自掏腰包偿还资金，并把艺术品捐给医院等地方。

“我将重新开始，这样的事情不再发生，”舛添要一说道。“若我获得重生，我将为东京全力以赴。”（完）