日本东京都知事为政治资金私用道歉 拒绝辞职

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透东京6月6日（记者 Elaine Lies） - 日本东京都知事舛添要一周一道歉，此前一则报导发现他使用政治资金支付家庭旅行和艺术品，但他拒绝辞职。
舛添要一的前任因资金丑闻被迫辞职，当时东京赢得2020年夏季奥运会主办权仅有几个月。舛添要一无法解释他将政治资金私用的指控，导致公众不满加剧。
舛添要一提名两位律师调查他的行为，却只是火上浇油。律师们周一给出结论，称舛添要一没有违法，但他使用政治资金的一些情况并不合适，包括数次家庭旅行和购买艺术品。
舛添要一在新闻发布会上表示，他接受律师们的报告，誓言尽最大努力重新赢得东京居民的信任。
“我为给东京民众带来的忧虑深表歉意，”舛添要一鞠躬说道。
舛添要一表示，他感到“无限的羞耻”，并已经深刻反省，将自掏腰包偿还资金，并把艺术品捐给医院等地方。
“我将重新开始，这样的事情不再发生，”舛添要一说道。“若我获得重生，我将为东京全力以赴。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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