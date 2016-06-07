日本东京都知事为政治资金私用道歉 拒绝辞职

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月7日（记者 Elaine Lies） - 日本东京都知事舛添要一周一道歉，此前一则报道发现他使用政治资金支付家庭旅行和艺术品，但他拒绝辞职。
舛添要一的前任因资金丑闻被迫辞职，当时东京赢得2020年夏季奥运会主办权仅有几个月。舛添要一无法解释他将政治资金私用的指控，导致公众不满加剧。
舛添要一提名两位律师调查他的行为，却只是火上浇油。律师们周一给出结论，称舛添要一没有违法，但他使用政治资金的一些情况并不合适，包括数次家庭旅行和购买艺术品。
舛添要一在新闻发布会上表示，他接受律师们的报告，誓言尽最大努力重新赢得东京居民的信任。
“我为给东京民众带来的忧虑深表歉意，”舛添要一鞠躬说道。
舛添要一表示，他感到“无限的羞耻”，并已经深刻反省，将自掏腰包偿还资金，并把艺术品捐给医院等地方。
“我将重新开始，这样的事情不再发生，”舛添要一说道。“若我获得重生，我将为东京全力以赴。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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