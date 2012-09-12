大阪市长桥下彻组新党图上位 被指利用民族主义情绪

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透东京9月12日电（记者 Linda Sieg）---人气颇高的大阪市长桥下彻（Toru Hashimoto）成立新党，试图提升在日本政界影响力，有批评人士称其利用当前日本国内的民族主义情绪。
近几周，日本与中韩两国围绕岛屿争端的紧张局势升温。
日本上智大学（Sophia University）教授Koichi Nakano称：“他绝对在将日本政治舆论进一步推向右翼方向。许多日本人在寻求一个救世主，希望这个人能扭转局面，让一切变得好起来。”
一些民调显示，桥下彻领导的“日本维新会”比执政的民主党人气高，甚至超过最大的反对党自民党。
日本自从2006年以来已有六位首相，该国面临人口老龄化和竞争力下降的困局。
桥下彻承诺要打破日本长期以来的政治僵局，强调应削弱中央政府职能，给予地方政府更大权力，并主张自由市场式的竞争。
此外，为了争取右翼势力支持，他还宣扬日本应在牢牢维持日美安全同盟的同时，加强防务能力，并主张就修宪进行全民公投。
Nakano指出，桥下彻还声称战时“慰安妇”的说法是“编造的”，称并无证据表明日军强迫韩国和其他亚洲国家妇女充当“慰安妇”。
Nakano表示：“桥下彻其实对历史、国家安全和外交政策没什麽兴趣，他只是以此迎合可能的盟友。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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