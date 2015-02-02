不满政府在驻日美军基地问题上的政策 冲绳民众有脱离日本想法

路透日本名护市2月2日（记者 Elaine Lies） - 日本冲绳岛位于东京西南方向，乘飞机需要三个小时，看起来几乎是另外一个国家。越来越多的当地居民说就应该这样。

去年底，驻日美军基地的反对者当选冲绳县知事和议员，常年来对驻日美军的不满升至新的高度。但这些胜利却被东京的政客们忽视。

日本首相安倍晋三正推进在冲绳岛北部城市名护市附近建立新的基地，这意味着冲绳岛仍处在日本国防的前线。

除此以外，日本中央政府还削减了冲绳县的预算，这里本来就是日本最穷的地区之一。

“日本政府忽视我们的愿望，加剧了冲绳人与日本人的隔阂，”89岁的历史学家、前冲绳县知事大田昌秀（Masahide Ota）说道。“如果政府在这件事上采取强制手段，脱离日本的想法将会真的被引燃。”

尽管大多数人同意冲绳回到王国时代是做梦，但引发脱离日本愿望的愤怒可能在选举中给安倍带来很大麻烦。

“我们厌倦了被执政党欺骗，”44岁的家庭主妇Yorie Arakaki说道，她和其他示威者几周前曾与警察发生冲突。“我们现在发现人民的意愿不会得到尊重。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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