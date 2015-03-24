驻日美军基地搬迁难题令日本中央政府与冲绳矛盾扩大

路透东京3月23日 - 冲绳县知事下令暂停计划中的美国海军陆战队新基地的一处水下施工，日本中央政府与冲绳县政府的矛盾扩大。

去年11月，反对驻日美军基地搬迁的保守派人士翁长雄志被选举为冲绳县知事，而在12月的冲绳县议会选举中，执政党候选者大败，首相安倍晋三领导的中央政府与冲绳随后频频发生冲突。

翁长雄志在新闻发布会上表示，他下令当地防卫官员中止该处水下勘察工作。冲绳县官员表示，原因是担忧会影响当地的珊瑚礁。

他表示，如果这些行为不在一周内停止，他可能撤销其前任在2012年12月颁发的钻探许可。

将美军的普天间基地搬向冲绳北部人口更少地区的计划陷入拖延，可能让安倍头疼，他周一宣布将于4月26日-5月3日出访美国。

日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，防卫省正在检查翁长雄志提供的文件，他采取这样的举措“非常令人遗憾”，因为冲绳县此前已经批准了该活动。

“目前我们没有发现任何该终止该活动的理由，”菅义伟说道。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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