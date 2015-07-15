日本首相安倍不顾选民不满 一意推动通过新安保法案

路透东京7月15日（记者 Linda Sieg） - 日本执政党准备在众议院强行通过不受欢迎的新安保法案，但选民对该法案和其他一些政策存有疑虑，首相安倍晋三面临2012年上台以来的最严峻挑战。

新安保法案将首次允许日本在二战后派兵海外作战。

安倍称，新安保法案对于应对来自中国崛起等方面的挑战至关重要。美国对该法案表示欢迎。反对者们称，新安保法案违背了日本的和平宪法，并可能让日本卷入美国主导的在全球各地的冲突。

众议院和平安全法制特别委员会周三表决通过了新安保法案；众议院料在本周晚些时候通过该法案，因执政党在众议院拥有绝对多数。法案随后会被提交给参议院。

由于选民疑虑该法案通过将导致日本解禁集体自卫权，安倍的支持率下降。近期的NHK电视调查显示，不支持安倍的比例增加9个百分点至43%，支持安倍的比例下降7个百分点至41%。

“政坛资深人士们开始预测，安倍可能和其外祖父岸信介类似，能够实现他的目标，但随之不得不辞职，”独立政治分析师Minoru Morita表示，他认为这种情况出现的可能性为50%。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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